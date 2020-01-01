Poznaj tokenomikę Autonomous Secure Dollar (USSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Autonomous Secure Dollar (USSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Autonomous Secure Dollar (USSD) / Tokenomika / Tokenomika Autonomous Secure Dollar (USSD) Odkryj kluczowe informacje o Autonomous Secure Dollar (USSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Oficjalna strona internetowa: https://www.ussd.ai/ Biała księga: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Kup USSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Autonomous Secure Dollar (USSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Autonomous Secure Dollar (USSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71.39K $ 71.39K $ 71.39K Całkowita podaż: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Podaż w obiegu: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.39K $ 71.39K $ 71.39K Historyczne maksimum: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Historyczne minimum: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Aktualna cena: $ 0.992385 $ 0.992385 $ 0.992385 Dowiedz się więcej o cenie Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika Autonomous Secure Dollar (USSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Autonomous Secure Dollar (USSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSSD tokenomikę, poznaj cenę tokena USSDna żywo! Prognoza ceny USSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USSD? Nasza strona z prognozami cen USSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.