Tokenomika automation (AUTO)

Odkryj kluczowe informacje o automation (AUTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 07:46:26 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa automation (AUTO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla automation (AUTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 31.87K
Całkowita podaż:
$ 100.00B
Podaż w obiegu:
$ 100.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 31.87K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Informacje o automation (AUTO)

Oficjalna strona internetowa:
https://www.clanker.world/clanker/0xbC1017f13E14B828461Ae2B02821351c6EDB9b07

Tokenomika automation (AUTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki automation (AUTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AUTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUTO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAUTO tokenomikę, poznaj cenę tokena AUTOna żywo!

Prognoza ceny AUTO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUTO? Nasza strona z prognozami cen AUTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

