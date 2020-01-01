Poznaj tokenomikę Automata (ATA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ATA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Automata (ATA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ATA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Automata (ATA) / Tokenomika / Tokenomika Automata (ATA) Odkryj kluczowe informacje o Automata (ATA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Automata (ATA) Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Oficjalna strona internetowa: https://www.ata.network/ Biała księga: https://docs.ata.network/research/lightpaper Kup ATA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Automata (ATA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Automata (ATA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.64M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 587.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.52M Historyczne maksimum: $ 2.36 Historyczne minimum: $ 0.0355274 Aktualna cena: $ 0.03868276 Dowiedz się więcej o cenie Automata (ATA) Tokenomika Automata (ATA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Automata (ATA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATA tokenomikę, poznaj cenę tokena ATAna żywo! Prognoza ceny ATA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATA? Nasza strona z prognozami cen ATA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.