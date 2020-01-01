Poznaj tokenomikę Autobahn Network (TXL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TXL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Autobahn Network (TXL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TXL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Autobahn Network (TXL) The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Oficjalna strona internetowa: https://www.autobahn.network/ Tokenomika i analiza cenowa Autobahn Network (TXL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Autobahn Network (TXL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.97K Całkowita podaż: $ 600.00M Podaż w obiegu: $ 127.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.93K Historyczne maksimum: $ 0.812598 Historyczne minimum: $ 0.00007024 Aktualna cena: $ 0.00010989 Tokenomika Autobahn Network (TXL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Autobahn Network (TXL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TXL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TXL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTXL tokenomikę, poznaj cenę tokena TXLna żywo! Prognoza ceny TXL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TXL? Nasza strona z prognozami cen TXL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TXL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.