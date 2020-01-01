Poznaj tokenomikę Autist (AUTIST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUTIST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Autist (AUTIST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUTIST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Autist (AUTIST) / Tokenomika / Tokenomika Autist (AUTIST) Odkryj kluczowe informacje o Autist (AUTIST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Autist (AUTIST) It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/autisthyper Kup AUTIST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Autist (AUTIST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Autist (AUTIST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 100.33K $ 100.33K $ 100.33K Całkowita podaż: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Podaż w obiegu: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.33K $ 100.33K $ 100.33K Historyczne maksimum: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Historyczne minimum: $ 0.131896 $ 0.131896 $ 0.131896 Aktualna cena: $ 0.177538 $ 0.177538 $ 0.177538 Dowiedz się więcej o cenie Autist (AUTIST) Tokenomika Autist (AUTIST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Autist (AUTIST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUTIST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUTIST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUTIST tokenomikę, poznaj cenę tokena AUTISTna żywo! Prognoza ceny AUTIST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUTIST? Nasza strona z prognozami cen AUTIST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUTIST już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.