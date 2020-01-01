Poznaj tokenomikę AuraFarming (AURAFARM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AURAFARM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AuraFarming (AURAFARM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AURAFARM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AuraFarming (AURAFARM) / Tokenomika / Tokenomika AuraFarming (AURAFARM) Odkryj kluczowe informacje o AuraFarming (AURAFARM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AuraFarming (AURAFARM) Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. Oficjalna strona internetowa: https://aurafarming.io/ Kup AURAFARM teraz! Tokenomika i analiza cenowa AuraFarming (AURAFARM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AuraFarming (AURAFARM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 447.88K $ 447.88K $ 447.88K Całkowita podaż: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Podaż w obiegu: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 447.88K $ 447.88K $ 447.88K Historyczne maksimum: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044803 $ 0.00044803 $ 0.00044803 Dowiedz się więcej o cenie AuraFarming (AURAFARM) Tokenomika AuraFarming (AURAFARM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AuraFarming (AURAFARM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AURAFARM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AURAFARM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAURAFARM tokenomikę, poznaj cenę tokena AURAFARMna żywo! Prognoza ceny AURAFARM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AURAFARM? Nasza strona z prognozami cen AURAFARM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AURAFARM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.