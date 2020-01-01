Poznaj tokenomikę Attention (ATTN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ATTN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Attention (ATTN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ATTN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Attention (ATTN) / Tokenomika / Tokenomika Attention (ATTN) Odkryj kluczowe informacje o Attention (ATTN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Attention (ATTN) ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of "Proof of Attention," it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Oficjalna strona internetowa: https://www.attntoken.com/ Kup ATTN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Attention (ATTN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Attention (ATTN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.43M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.43M Historyczne maksimum: $ 0.02390069 Historyczne minimum: $ 0.00442802 Aktualna cena: $ 0.00443152 Dowiedz się więcej o cenie Attention (ATTN) Tokenomika Attention (ATTN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Attention (ATTN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATTN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATTN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATTN tokenomikę, poznaj cenę tokena ATTNna żywo! Prognoza ceny ATTN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATTN? Nasza strona z prognozami cen ATTN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATTN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.