Giełda MEXC / Cena krypto / ATEHUN (ATEHUN) / Tokenomika / Tokenomika ATEHUN (ATEHUN) Odkryj kluczowe informacje o ATEHUN (ATEHUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ATEHUN (ATEHUN) $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/crypto_adair Kup ATEHUN teraz! Tokenomika i analiza cenowa ATEHUN (ATEHUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ATEHUN (ATEHUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 412.89K Całkowita podaż: $ 907.81K Podaż w obiegu: $ 907.81K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 412.89K Historyczne maksimum: $ 14.82 Historyczne minimum: $ 0.329596 Aktualna cena: $ 0.454818 Dowiedz się więcej o cenie ATEHUN (ATEHUN) Tokenomika ATEHUN (ATEHUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ATEHUN (ATEHUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATEHUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATEHUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATEHUN tokenomikę, poznaj cenę tokena ATEHUNna żywo! Prognoza ceny ATEHUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATEHUN? Nasza strona z prognozami cen ATEHUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATEHUN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.