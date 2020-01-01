Poznaj tokenomikę ASYM (ASYM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASYM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ASYM (ASYM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASYM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ASYM (ASYM) ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi Oficjalna strona internetowa: https://www.asym.info/ Biała księga: https://www.asym.info/whitepaper Kup ASYM teraz! Tokenomika i analiza cenowa ASYM (ASYM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASYM (ASYM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 787.28K Całkowita podaż: $ 999.89M Podaż w obiegu: $ 999.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 787.28K Historyczne maksimum: $ 0.01032666 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00078737 Dowiedz się więcej o cenie ASYM (ASYM) Tokenomika ASYM (ASYM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASYM (ASYM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASYM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASYM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASYM tokenomikę, poznaj cenę tokena ASYMna żywo! Prognoza ceny ASYM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASYM? Nasza strona z prognozami cen ASYM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASYM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.