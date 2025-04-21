Poznaj tokenomikę AskTianAI (TIAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TIAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AskTianAI (TIAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TIAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika AskTianAI (TIAN) Odkryj kluczowe informacje o AskTianAI (TIAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AskTianAI (TIAN) AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces "Soul Signatures" — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user's cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Oficjalna strona internetowa: https://asktian.com/ Biała księga: https://www.asktian.com/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa AskTianAI (TIAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AskTianAI (TIAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 191.11K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 539.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 354.02K Historyczne maksimum: $ 0.00179474 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035402 Tokenomika AskTianAI (TIAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AskTianAI (TIAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TIAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TIAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.