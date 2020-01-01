Poznaj tokenomikę AshSwap (ASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AshSwap (ASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AshSwap (ASH) / Tokenomika / Tokenomika AshSwap (ASH) Odkryj kluczowe informacje o AshSwap (ASH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AshSwap (ASH) Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: Boost yields in the farms

Earn part of the trading fees of the exchange

Gain voting right in ASH DAO Oficjalna strona internetowa: https://ashswap.io Biała księga: https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction Kup ASH teraz! Tokenomika i analiza cenowa AshSwap (ASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AshSwap (ASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 810.03K $ 810.03K $ 810.03K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 414.89M $ 414.89M $ 414.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Historyczne maksimum: $ 0.120014 $ 0.120014 $ 0.120014 Historyczne minimum: $ 0.0019391 $ 0.0019391 $ 0.0019391 Aktualna cena: $ 0.0019524 $ 0.0019524 $ 0.0019524 Dowiedz się więcej o cenie AshSwap (ASH) Tokenomika AshSwap (ASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AshSwap (ASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASH tokenomikę, poznaj cenę tokena ASHna żywo! Prognoza ceny ASH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASH? Nasza strona z prognozami cen ASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.