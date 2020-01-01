Poznaj tokenomikę ASCIA (ASCIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASCIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ASCIA (ASCIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASCIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ASCIA (ASCIA) / Tokenomika / Tokenomika ASCIA (ASCIA) Odkryj kluczowe informacje o ASCIA (ASCIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ASCIA (ASCIA) Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form. Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form. Oficjalna strona internetowa: https://ascia.ai/ Biała księga: https://docs.ascia.ai/ Kup ASCIA teraz! Tokenomika i analiza cenowa ASCIA (ASCIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASCIA (ASCIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.25K $ 9.25K $ 9.25K Całkowita podaż: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Podaż w obiegu: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.25K $ 9.25K $ 9.25K Historyczne maksimum: $ 0.00018495 $ 0.00018495 $ 0.00018495 Historyczne minimum: $ 0.00000555 $ 0.00000555 $ 0.00000555 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ASCIA (ASCIA) Tokenomika ASCIA (ASCIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASCIA (ASCIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASCIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASCIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASCIA tokenomikę, poznaj cenę tokena ASCIAna żywo! Prognoza ceny ASCIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASCIA? Nasza strona z prognozami cen ASCIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASCIA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.