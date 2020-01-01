Poznaj tokenomikę AS Roma Fan Token (ASR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AS Roma Fan Token (ASR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AS Roma Fan Token (ASR) / Tokenomika / Tokenomika AS Roma Fan Token (ASR) Odkryj kluczowe informacje o AS Roma Fan Token (ASR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AS Roma Fan Token (ASR) Oficjalna strona internetowa: https://www.asroma.com/it Kup ASR teraz! Tokenomika i analiza cenowa AS Roma Fan Token (ASR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AS Roma Fan Token (ASR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.70M $ 21.70M $ 21.70M Historyczne maksimum: $ 26.64 $ 26.64 $ 26.64 Historyczne minimum: $ 0.965551 $ 0.965551 $ 0.965551 Aktualna cena: $ 2.17 $ 2.17 $ 2.17 Dowiedz się więcej o cenie AS Roma Fan Token (ASR) Tokenomika AS Roma Fan Token (ASR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AS Roma Fan Token (ASR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASR tokenomikę, poznaj cenę tokena ASRna żywo! Prognoza ceny ASR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASR? Nasza strona z prognozami cen ASR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.