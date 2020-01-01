Poznaj tokenomikę Aries (ARIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aries (ARIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aries (ARIES) / Tokenomika / Tokenomika Aries (ARIES) Odkryj kluczowe informacje o Aries (ARIES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aries (ARIES) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward! Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward! Oficjalna strona internetowa: https://astrofolio.xyz/ Kup ARIES teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aries (ARIES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aries (ARIES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 653.24K $ 653.24K $ 653.24K Całkowita podaż: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 653.24K $ 653.24K $ 653.24K Historyczne maksimum: $ 0.0077834 $ 0.0077834 $ 0.0077834 Historyczne minimum: $ 0.00023665 $ 0.00023665 $ 0.00023665 Aktualna cena: $ 0.00065281 $ 0.00065281 $ 0.00065281 Dowiedz się więcej o cenie Aries (ARIES) Tokenomika Aries (ARIES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aries (ARIES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARIES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARIES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARIES tokenomikę, poznaj cenę tokena ARIESna żywo! Prognoza ceny ARIES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARIES? Nasza strona z prognozami cen ARIES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARIES już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.