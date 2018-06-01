Poznaj tokenomikę Arianee (ARIA20) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARIA20, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Arianee (ARIA20) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARIA20, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Arianee (ARIA20) / Tokenomika / Tokenomika Arianee (ARIA20) Odkryj kluczowe informacje o Arianee (ARIA20), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Arianee (ARIA20) Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Oficjalna strona internetowa: https://arianee.org/ Biała księga: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Kup ARIA20 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Arianee (ARIA20) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arianee (ARIA20), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M Historyczne maksimum: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Historyczne minimum: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Aktualna cena: $ 0.054217 $ 0.054217 $ 0.054217 Dowiedz się więcej o cenie Arianee (ARIA20) Tokenomika Arianee (ARIA20): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arianee (ARIA20) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARIA20, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARIA20. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARIA20 tokenomikę, poznaj cenę tokena ARIA20na żywo! Prognoza ceny ARIA20 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARIA20? Nasza strona z prognozami cen ARIA20 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARIA20 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.