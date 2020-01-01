Poznaj tokenomikę Argon (ARGON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARGON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Argon (ARGON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARGON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Argon (ARGON) / Tokenomika / Tokenomika Argon (ARGON) Odkryj kluczowe informacje o Argon (ARGON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Argon (ARGON) Worlds First Blockchain Based Freelancer Platform Worlds First Blockchain Based Freelancer Platform Oficjalna strona internetowa: https://argon.run/ Kup ARGON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Argon (ARGON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Argon (ARGON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.16K $ 34.16K $ 34.16K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 68.40M $ 68.40M $ 68.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.94K $ 49.94K $ 49.94K Historyczne maksimum: $ 0.437525 $ 0.437525 $ 0.437525 Historyczne minimum: $ 0.0000541 $ 0.0000541 $ 0.0000541 Aktualna cena: $ 0.0004994 $ 0.0004994 $ 0.0004994 Dowiedz się więcej o cenie Argon (ARGON) Tokenomika Argon (ARGON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Argon (ARGON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARGON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARGON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARGON tokenomikę, poznaj cenę tokena ARGONna żywo! Prognoza ceny ARGON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARGON? Nasza strona z prognozami cen ARGON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARGON już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.