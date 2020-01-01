Poznaj tokenomikę ArGoApp (ARGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ArGoApp (ARGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ArGoApp (ARGO) / Tokenomika / Tokenomika ArGoApp (ARGO) Odkryj kluczowe informacje o ArGoApp (ARGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o ArGoApp (ARGO) We are the simplest, fastest & most convenient way to deploy your web apps onto the Decentralized Cloud Network #DeCloudYourself We are the simplest, fastest & most convenient way to deploy your web apps onto the Decentralized Cloud Network #DeCloudYourself Oficjalna strona internetowa: https://spheron.network/ Tokenomika i analiza cenowa ArGoApp (ARGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ArGoApp (ARGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 101.84K $ 101.84K $ 101.84K Całkowita podaż: $ 65.54M $ 65.54M $ 65.54M Podaż w obiegu: $ 17.62M $ 17.62M $ 17.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 378.91K $ 378.91K $ 378.91K Historyczne maksimum: $ 0.576267 $ 0.576267 $ 0.576267 Historyczne minimum: $ 0.00256598 $ 0.00256598 $ 0.00256598 Aktualna cena: $ 0.00578124 $ 0.00578124 $ 0.00578124 Tokenomika ArGoApp (ARGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ArGoApp (ARGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.