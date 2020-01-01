Tokenomika Arcadia (AAA)
Informacje o Arcadia (AAA)
Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol.
Through user-owned accounts, it provides:
- One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.
- Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.
- One-click sophisticated yield generating strategies.
- Built-in margin for liquidity pairs of established assets.
- An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.
Tokenomika i analiza cenowa Arcadia (AAA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arcadia (AAA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Arcadia (AAA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Arcadia (AAA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AAA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AAA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAAA tokenomikę, poznaj cenę tokena AAAna żywo!
Prognoza ceny AAA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AAA? Nasza strona z prognozami cen AAA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.