Giełda MEXC / Cena krypto / Arbus (ARBUS) / Tokenomika / Tokenomika Arbus (ARBUS) Odkryj kluczowe informacje o Arbus (ARBUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Arbus (ARBUS) Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems. Oficjalna strona internetowa: https://arbus.ai/ Kup ARBUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Arbus (ARBUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arbus (ARBUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 960.84K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 566.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.70M Historyczne maksimum: $ 0.02271455 Historyczne minimum: $ 0.00107399 Aktualna cena: $ 0.00169844 Dowiedz się więcej o cenie Arbus (ARBUS) Tokenomika Arbus (ARBUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arbus (ARBUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARBUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARBUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARBUS tokenomikę, poznaj cenę tokena ARBUSna żywo! Prognoza ceny ARBUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARBUS? Nasza strona z prognozami cen ARBUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARBUS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.