Informacje o Arbitrove Governance Token (TROVE) The Governance Token for the Arbitrove Protocol The Governance Token for the Arbitrove Protocol Oficjalna strona internetowa: http://arbitrove.finance/ Biała księga: https://nitro-cartel.gitbook.io/nitro-cartel/ Tokenomika i analiza cenowa Arbitrove Governance Token (TROVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arbitrove Governance Token (TROVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 988.48K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 300.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.29M Historyczne maksimum: $ 0.052484 Historyczne minimum: $ 0.00129044 Aktualna cena: $ 0.00329493 Tokenomika Arbitrove Governance Token (TROVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arbitrove Governance Token (TROVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TROVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TROVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTROVE tokenomikę, poznaj cenę tokena TROVEna żywo!