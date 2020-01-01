Poznaj tokenomikę ArbiDoge (ADOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ArbiDoge (ADOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ArbiDoge (ADOGE) / Tokenomika / Tokenomika ArbiDoge (ADOGE) Odkryj kluczowe informacje o ArbiDoge (ADOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ArbiDoge (ADOGE) Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment. Oficjalna strona internetowa: https://www.arbidoge.net/ Kup ADOGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa ArbiDoge (ADOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ArbiDoge (ADOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 648.08K $ 648.08K $ 648.08K Całkowita podaż: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T Podaż w obiegu: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 648.08K $ 648.08K $ 648.08K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ArbiDoge (ADOGE) Tokenomika ArbiDoge (ADOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ArbiDoge (ADOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ADOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ADOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszADOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena ADOGEna żywo! Prognoza ceny ADOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ADOGE? Nasza strona z prognozami cen ADOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ADOGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.