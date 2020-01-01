Poznaj tokenomikę Aperture Finance (APTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aperture Finance (APTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aperture Finance (APTR) / Tokenomika / Tokenomika Aperture Finance (APTR) Odkryj kluczowe informacje o Aperture Finance (APTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aperture Finance (APTR) Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX. Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX. Oficjalna strona internetowa: https://www.aperture.finance/ Biała księga: https://medium.com/@aperturefinance/apertures-litepaper-5c988ead5b78 Kup APTR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aperture Finance (APTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aperture Finance (APTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.36K $ 9.36K $ 9.36K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 90.90M $ 90.90M $ 90.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.97K $ 102.97K $ 102.97K Historyczne maksimum: $ 0.149148 $ 0.149148 $ 0.149148 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010289 $ 0.00010289 $ 0.00010289 Dowiedz się więcej o cenie Aperture Finance (APTR) Tokenomika Aperture Finance (APTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aperture Finance (APTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPTR tokenomikę, poznaj cenę tokena APTRna żywo! Prognoza ceny APTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APTR? Nasza strona z prognozami cen APTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APTR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.