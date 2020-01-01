Poznaj tokenomikę Apeiron (APRS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APRS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Apeiron (APRS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APRS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Apeiron (APRS) / Tokenomika / Tokenomika Apeiron (APRS) Odkryj kluczowe informacje o Apeiron (APRS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Apeiron (APRS) APRS is the token for the Apeiron game ecosystem. APRS is the token for the Apeiron game ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://apeironnft.com/ Biała księga: https://whitepaper.apeironnft.com/ Kup APRS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Apeiron (APRS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apeiron (APRS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 645.39K $ 645.39K $ 645.39K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 197.71M $ 197.71M $ 197.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Historyczne maksimum: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 Historyczne minimum: $ 0.00187248 $ 0.00187248 $ 0.00187248 Aktualna cena: $ 0.00326048 $ 0.00326048 $ 0.00326048 Dowiedz się więcej o cenie Apeiron (APRS) Tokenomika Apeiron (APRS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Apeiron (APRS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APRS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APRS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPRS tokenomikę, poznaj cenę tokena APRSna żywo! Prognoza ceny APRS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APRS? Nasza strona z prognozami cen APRS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APRS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.