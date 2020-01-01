Poznaj tokenomikę Angola (AGLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Angola (AGLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Angola (AGLA) Odkryj kluczowe informacje o Angola (AGLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Angola (AGLA) The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market. Oficjalna strona internetowa: https://agla.io/ Biała księga: https://whitepaper.agla.io/ Tokenomika i analiza cenowa Angola (AGLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Angola (AGLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.71K Całkowita podaż: $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 499.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 304.59K Historyczne maksimum: $ 0.483956 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010181 Tokenomika Angola (AGLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Angola (AGLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGLA tokenomikę, poznaj cenę tokena AGLAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.