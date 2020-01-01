Poznaj tokenomikę ANDY70B (ANDY70B) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANDY70B, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ANDY70B (ANDY70B) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANDY70B, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ANDY70B (ANDY70B) Odkryj kluczowe informacje o ANDY70B (ANDY70B), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ANDY70B (ANDY70B) $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Oficjalna strona internetowa: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Biała księga: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Kup ANDY70B teraz! Tokenomika i analiza cenowa ANDY70B (ANDY70B) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ANDY70B (ANDY70B), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.11K $ 91.11K $ 91.11K Całkowita podaż: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Podaż w obiegu: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.11K $ 91.11K $ 91.11K Historyczne maksimum: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ANDY70B (ANDY70B) Tokenomika ANDY70B (ANDY70B): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ANDY70B (ANDY70B) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANDY70B, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANDY70B. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANDY70B tokenomikę, poznaj cenę tokena ANDY70Bna żywo! Prognoza ceny ANDY70B Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANDY70B? Nasza strona z prognozami cen ANDY70B łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANDY70B już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.