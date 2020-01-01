Poznaj tokenomikę Amulet Protocol (AMU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Amulet Protocol (AMU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Amulet Protocol (AMU) Odkryj kluczowe informacje o Amulet Protocol (AMU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

Oficjalna strona internetowa: https://amulet.org/
Biała księga: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper

Tokenomika i analiza cenowa Amulet Protocol (AMU)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Amulet Protocol (AMU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 83.68K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 460.46M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 181.73K
Historyczne maksimum: $ 0.078485
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00018173

Tokenomika Amulet Protocol (AMU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Amulet Protocol (AMU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMU.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.