Tokenomika Alpha Quark (AQT) Odkryj kluczowe informacje o Alpha Quark (AQT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Alpha Quark (AQT) Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Oficjalna strona internetowa: https://alphaquark.io/ Kup AQT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Alpha Quark (AQT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alpha Quark (AQT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.43M Całkowita podaż: $ 30.00M Podaż w obiegu: $ 26.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.46M Historyczne maksimum: $ 15.37 Historyczne minimum: $ 0.617773 Aktualna cena: $ 0.949193 Dowiedz się więcej o cenie Alpha Quark (AQT) Tokenomika Alpha Quark (AQT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alpha Quark (AQT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AQT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AQT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAQT tokenomikę, poznaj cenę tokena AQTna żywo! Prognoza ceny AQT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AQT? Nasza strona z prognozami cen AQT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AQT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.