Giełda MEXC / Cena krypto / AllSafe (ASAFE) / Tokenomika / Tokenomika AllSafe (ASAFE) Odkryj kluczowe informacje o AllSafe (ASAFE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AllSafe (ASAFE) Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Oficjalna strona internetowa: https://allsafecoin.org/ Tokenomika i analiza cenowa AllSafe (ASAFE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AllSafe (ASAFE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.94K Całkowita podaż: $ 15.00M Podaż w obiegu: $ 13.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.39K Historyczne maksimum: $ 0.202387 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00022571 Tokenomika AllSafe (ASAFE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AllSafe (ASAFE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASAFE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASAFE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASAFE tokenomikę, poznaj cenę tokena ASAFEna żywo! Prognoza ceny ASAFE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASAFE? Nasza strona z prognozami cen ASAFE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASAFE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.