Informacje o ALF (ALF) Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn't just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of. Oficjalna strona internetowa: https://alfthecrocodile.com/ Tokenomika i analiza cenowa ALF (ALF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ALF (ALF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.23K Całkowita podaż: $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.23K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ALF (ALF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ALF (ALF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.