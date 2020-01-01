Poznaj tokenomikę AIRian (AIR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AIRian (AIR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika AIRian (AIR) Odkryj kluczowe informacje o AIRian (AIR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AIRian (AIR) Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi Oficjalna strona internetowa: https://airian.io/ Biała księga: https://airian.gitbook.io/airian-whitepaper Tokenomika i analiza cenowa AIRian (AIR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIRian (AIR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.01M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 149.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.78M Historyczne maksimum: $ 0.116475 Historyczne minimum: $ 0.00201988 Aktualna cena: $ 0.00671031 Tokenomika AIRian (AIR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIRian (AIR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.