Poznaj tokenomikę AIOS Foundation (AIOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AIOS Foundation (AIOS) / Tokenomika / Tokenomika AIOS Foundation (AIOS) Odkryj kluczowe informacje o AIOS Foundation (AIOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AIOS Foundation (AIOS) Oficjalna strona internetowa: https://aios.foundation/ Biała księga: https://docs.aios.foundation/aios-docs Tokenomika i analiza cenowa AIOS Foundation (AIOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIOS Foundation (AIOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 312.64K $ 312.64K $ 312.64K Całkowita podaż: $ 333.79M $ 333.79M $ 333.79M Podaż w obiegu: $ 333.79M $ 333.79M $ 333.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 312.64K $ 312.64K $ 312.64K Historyczne maksimum: $ 0.18327 $ 0.18327 $ 0.18327 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00093662 $ 0.00093662 $ 0.00093662 Dowiedz się więcej o cenie AIOS Foundation (AIOS) Tokenomika AIOS Foundation (AIOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIOS Foundation (AIOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIOS tokenomikę, poznaj cenę tokena AIOSna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.