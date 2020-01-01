Poznaj tokenomikę AICAT (AICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AICAT (AICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AICAT (AICAT) / Tokenomika / Tokenomika AICAT (AICAT) Odkryj kluczowe informacje o AICAT (AICAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AICAT (AICAT) AICAT simply involves AI + CAT dancing that's gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. Oficjalna strona internetowa: https://aidancingcat.xyz/ Kup AICAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa AICAT (AICAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AICAT (AICAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.56K Całkowita podaż: $ 996.42M Podaż w obiegu: $ 996.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.56K Historyczne maksimum: $ 0.00110116 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AICAT (AICAT) Tokenomika AICAT (AICAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AICAT (AICAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AICAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AICAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAICAT tokenomikę, poznaj cenę tokena AICATna żywo! Prognoza ceny AICAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AICAT? Nasza strona z prognozami cen AICAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AICAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.