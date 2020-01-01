Tokenomika ai99x (AI99X)
Informacje o ai99x (AI99X)
Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it.
In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.
Tokenomika i analiza cenowa ai99x (AI99X)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ai99x (AI99X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ai99x (AI99X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ai99x (AI99X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AI99X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AI99X.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAI99X tokenomikę, poznaj cenę tokena AI99Xna żywo!
Prognoza ceny AI99X
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AI99X? Nasza strona z prognozami cen AI99X łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.