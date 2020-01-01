Poznaj tokenomikę ai99x (AI99X) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AI99X, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ai99x (AI99X) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AI99X, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ai99x (AI99X) / Tokenomika / Tokenomika ai99x (AI99X) Odkryj kluczowe informacje o ai99x (AI99X), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ai99x (AI99X) Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://www.ai99x.com/ Biała księga: https://docs.ai99x.com/ Tokenomika i analiza cenowa ai99x (AI99X) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ai99x (AI99X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.37K Całkowita podaż: $ 948.46M Podaż w obiegu: $ 948.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.37K Historyczne maksimum: $ 0.00141481 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ai99x (AI99X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ai99x (AI99X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AI99X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AI99X. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.