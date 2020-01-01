Poznaj tokenomikę AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VERTEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VERTEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) / Tokenomika / Tokenomika AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Odkryj kluczowe informacje o AI VERTEX by Virtuals (VERTEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) 🚀 Discover the Future of Token Trading on Base Tired of missing out on promising tokens or falling for risky ones? We've built the ultimate token analytics platform that gives you the edge you need. ✨ What Makes Us Different: Real-time token discovery - catch new opportunities the moment they launch Smart quality scoring - we analyze tokens so you don't have to Instant risk assessment - spot red flags before they cost you Live trading insights - see exactly how tokens are performing right now 🎯 Perfect For: Traders looking for early opportunities Investors wanting to validate token quality Anyone who wants to trade smarter on Base 💡 Key Features: Token Quality Score: Our AI-powered system rates tokens from 0-100 Holder Analysis: See who's holding what and spot whale movements Trading Patterns: Track buy/sell ratios and volume trends Risk Indicators: Get instant alerts about potential risks 🔥 Why Users Love Us: Clean, modern interface - find what you need instantly Real-time updates - never miss a market move Professional-grade analytics made simple Everything you need in one place Don't trade in the dark. Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions. 🚀 Discover the Future of Token Trading on Base Tired of missing out on promising tokens or falling for risky ones? We've built the ultimate token analytics platform that gives you the edge you need. ✨ What Makes Us Different: Real-time token discovery - catch new opportunities the moment they launch Smart quality scoring - we analyze tokens so you don't have to Instant risk assessment - spot red flags before they cost you Live trading insights - see exactly how tokens are performing right now 🎯 Perfect For: Traders looking for early opportunities Investors wanting to validate token quality Anyone who wants to trade smarter on Base 💡 Key Features: Token Quality Score: Our AI-powered system rates tokens from 0-100 Holder Analysis: See who's holding what and spot whale movements Trading Patterns: Track buy/sell ratios and volume trends Risk Indicators: Get instant alerts about potential risks 🔥 Why Users Love Us: Clean, modern interface - find what you need instantly Real-time updates - never miss a market move Professional-grade analytics made simple Everything you need in one place Don't trade in the dark. Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions. Oficjalna strona internetowa: https://aivertex.io Kup VERTEX teraz! Tokenomika i analiza cenowa AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI VERTEX by Virtuals (VERTEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.06K $ 23.06K $ 23.06K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.02K $ 24.02K $ 24.02K Historyczne maksimum: $ 0.00124607 $ 0.00124607 $ 0.00124607 Historyczne minimum: $ 0.00000712 $ 0.00000712 $ 0.00000712 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomika AI VERTEX by Virtuals (VERTEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VERTEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERTEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVERTEX tokenomikę, poznaj cenę tokena VERTEXna żywo! Prognoza ceny VERTEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERTEX? Nasza strona z prognozami cen VERTEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VERTEX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.