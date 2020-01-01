Tokenomika AgentLayer (AGENT)

Tokenomika AgentLayer (AGENT)

Odkryj kluczowe informacje o AgentLayer (AGENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.agentlayer.xyz/
Biała księga:
https://agentlayer.xyz/whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa AgentLayer (AGENT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AgentLayer (AGENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 390.57K
$ 390.57K
Całkowita podaż:
$ 998.00M
$ 998.00M
Podaż w obiegu:
$ 655.75M
$ 655.75M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 594.42K
$ 594.42K
Historyczne maksimum:
$ 0.095682
$ 0.095682
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00059561
$ 0.00059561

Tokenomika AgentLayer (AGENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki AgentLayer (AGENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AGENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGENT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAGENT tokenomikę, poznaj cenę tokena AGENTna żywo!

Prognoza ceny AGENT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGENT? Nasza strona z prognozami cen AGENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.