Informacje o Agentlauncher (CVAI) Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.agentlauncher.io/ Biała księga: https://docs.agentlauncher.io/ Tokenomika i analiza cenowa Agentlauncher (CVAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agentlauncher (CVAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 105.12K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 149.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 702.26K Historyczne maksimum: $ 0.00637986 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00070226 Tokenomika Agentlauncher (CVAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agentlauncher (CVAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CVAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CVAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.