Poznaj tokenomikę Agent YP by Virtuals (AIYP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIYP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Agent YP by Virtuals (AIYP) Odkryj kluczowe informacje o Agent YP by Virtuals (AIYP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Agent YP by Virtuals (AIYP)

AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.

Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/14722

Tokenomika i analiza cenowa Agent YP by Virtuals (AIYP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agent YP by Virtuals (AIYP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 683.07K
Całkowita podaż: $ 999.03M
Podaż w obiegu: $ 999.03M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 683.07K
Historyczne maksimum: $ 0.02600732
Historyczne minimum: $ 0.00067953
Aktualna cena: $ 0.0006841

Tokenomika Agent YP by Virtuals (AIYP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Agent YP by Virtuals (AIYP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIYP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIYP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.