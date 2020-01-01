Poznaj tokenomikę Aethernet (AETHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AETHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aethernet (AETHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AETHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Aethernet (AETHER) an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta. an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta. Oficjalna strona internetowa: https://warpcast.com/aethernet Tokenomika i analiza cenowa Aethernet (AETHER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aethernet (AETHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.59K $ 43.59K $ 43.59K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.59K $ 43.59K $ 43.59K Historyczne maksimum: $ 0.00405951 $ 0.00405951 $ 0.00405951 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Aethernet (AETHER) Tokenomika Aethernet (AETHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aethernet (AETHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AETHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AETHER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAETHER tokenomikę, poznaj cenę tokena AETHERna żywo! Prognoza ceny AETHER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AETHER? Nasza strona z prognozami cen AETHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AETHER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.