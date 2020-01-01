Poznaj tokenomikę Aesoperator (AESOPERATOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AESOPERATOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aesoperator (AESOPERATOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AESOPERATOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aesoperator (AESOPERATOR) / Tokenomika / Tokenomika Aesoperator (AESOPERATOR) Odkryj kluczowe informacje o Aesoperator (AESOPERATOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aesoperator (AESOPERATOR) Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications. Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications. Oficjalna strona internetowa: https://aesoperator.com/ Kup AESOPERATOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aesoperator (AESOPERATOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aesoperator (AESOPERATOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.63K $ 15.63K $ 15.63K Całkowita podaż: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Podaż w obiegu: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.63K $ 15.63K $ 15.63K Historyczne maksimum: $ 0.00751917 $ 0.00751917 $ 0.00751917 Historyczne minimum: $ 0.0000104 $ 0.0000104 $ 0.0000104 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Aesoperator (AESOPERATOR) Tokenomika Aesoperator (AESOPERATOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aesoperator (AESOPERATOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AESOPERATOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AESOPERATOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAESOPERATOR tokenomikę, poznaj cenę tokena AESOPERATORna żywo! Prognoza ceny AESOPERATOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AESOPERATOR? Nasza strona z prognozami cen AESOPERATOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AESOPERATOR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.