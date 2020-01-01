Poznaj tokenomikę Aegis YUSD (YUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aegis YUSD (YUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aegis YUSD (YUSD) / Tokenomika / Tokenomika Aegis YUSD (YUSD) Odkryj kluczowe informacje o Aegis YUSD (YUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aegis YUSD (YUSD) Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Oficjalna strona internetowa: https://app.aegis.im Biała księga: https://docs.aegis.im Kup YUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aegis YUSD (YUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aegis YUSD (YUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.12M $ 34.12M $ 34.12M Całkowita podaż: $ 34.11M $ 34.11M $ 34.11M Podaż w obiegu: $ 34.11M $ 34.11M $ 34.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.12M $ 34.12M $ 34.12M Historyczne maksimum: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Historyczne minimum: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 Aktualna cena: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Dowiedz się więcej o cenie Aegis YUSD (YUSD) Tokenomika Aegis YUSD (YUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aegis YUSD (YUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena YUSDna żywo! Prognoza ceny YUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YUSD? Nasza strona z prognozami cen YUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.