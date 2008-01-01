Poznaj tokenomikę AADex Finance (ADE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AADex Finance (ADE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AADex Finance (ADE) / Tokenomika / Tokenomika AADex Finance (ADE) Odkryj kluczowe informacje o AADex Finance (ADE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AADex Finance (ADE) AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Oficjalna strona internetowa: https://aadex.app/ Biała księga: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Kup ADE teraz! Tokenomika i analiza cenowa AADex Finance (ADE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AADex Finance (ADE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 93.27K $ 93.27K $ 93.27K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 373.07K $ 373.07K $ 373.07K Historyczne maksimum: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Historyczne minimum: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Aktualna cena: $ 0.03730743 $ 0.03730743 $ 0.03730743 Dowiedz się więcej o cenie AADex Finance (ADE) Tokenomika AADex Finance (ADE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AADex Finance (ADE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ADE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ADE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszADE tokenomikę, poznaj cenę tokena ADEna żywo! Prognoza ceny ADE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ADE? Nasza strona z prognozami cen ADE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ADE już teraz!