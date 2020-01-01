Tokenomika Zircuit (ZRC) Odkryj kluczowe informacje o Zircuit (ZRC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zircuit (ZRC) Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking. Oficjalna strona internetowa: https://www.zircuit.com/ Biała księga: https://docs.zircuit.com/ Block Explorer: https://explorer.zircuit.com/

Tokenomika i analiza cenowa Zircuit (ZRC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zircuit (ZRC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.42M $ 46.42M $ 46.42M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 211.50M $ 211.50M $ 211.50M Historyczne maksimum: $ 0.1254 $ 0.1254 $ 0.1254 Historyczne minimum: $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 Aktualna cena: $ 0.02115 $ 0.02115 $ 0.02115 Dowiedz się więcej o cenie Zircuit (ZRC)

Tokenomika Zircuit (ZRC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zircuit (ZRC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZRC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZRC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZRC tokenomikę, poznaj cenę tokena ZRCna żywo!

Jak kupić ZRC Chcesz dodać Zircuit (ZRC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZRC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Zircuit (ZRC) Analiza historii ceny ZRC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZRC już teraz!

Prognoza ceny ZRC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZRC? Nasza strona z prognozami cen ZRC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZRC już teraz!

