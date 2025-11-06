GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Notevia to 0.0000002609 USD. Śledź aktualizacje cen NVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NVA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Notevia to 0.0000002609 USD. Śledź aktualizacje cen NVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NVA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NVA

Informacje o cenie NVA

Czym jest NVA

Biała księga NVA

Oficjalna strona internetowa NVA

Tokenomika NVA

Prognoza cen NVA

Historia NVA

Przewodnik zakupowy NVA

Przelicznik NVA-fiat

NVA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Notevia

Cena Notevia(NVA)

Aktualna cena 1 NVA do USD:

$0.0000002609
$0.0000002609$0.0000002609
-34.54%1D
USD
Notevia (NVA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:12:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Notevia (NVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000002516
$ 0.0000002516$ 0.0000002516
Minimum 24h
$ 0.0000007471
$ 0.0000007471$ 0.0000007471
Maksimum 24h

$ 0.0000002516
$ 0.0000002516$ 0.0000002516

$ 0.0000007471
$ 0.0000007471$ 0.0000007471

--
----

--
----

-5.51%

-34.54%

-79.44%

-79.44%

Aktualna cena Notevia (NVA) wynosi $ 0.0000002609. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NVA wahał się między $ 0.0000002516 a $ 0.0000007471, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NVA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NVA zmieniły się o -5.51% w ciągu ostatniej godziny, o -34.54% w ciągu 24 godzin i o -79.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Notevia (NVA)

--
----

$ 930.61K
$ 930.61K$ 930.61K

$ 2.61K
$ 2.61K$ 2.61K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Notevia wynosi --, przy $ 930.61K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NVA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.61K.

Historia ceny Notevia (NVA) – USD

Śledź zmiany ceny Notevia dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000000137664-34.54%
30 Dni$ -0.0000148391-98.28%
60 dni$ -0.0000997391-99.74%
90 dni$ -0.0000997391-99.74%
Dzisiejsza zmiana ceny Notevia

DziśNVA odnotował zmianę $ -0.000000137664 (-34.54%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Notevia

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000148391 (-98.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Notevia

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NVA o $ -0.0000997391(-99.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Notevia

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000997391 (-99.74%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Notevia (NVA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Notevia.

Co to jest Notevia (NVA)

NoteviaGPT's mission is to make general artificial intelligence benefit all mankind.

Notevia jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Notevia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NVA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Notevia na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Notevia będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Notevia (w USD)

Jaka będzie wartość Notevia (NVA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Notevia (NVA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Notevia.

Sprawdź teraz prognozę ceny Notevia!

Tokenomika Notevia (NVA)

Zrozumienie tokenomiki Notevia (NVA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NVAjuż teraz!

Jak kupić Notevia (NVA)

Szukasz jak kupić Notevia? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Notevia na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NVA na lokalne waluty

1 Notevia(NVA) do VND
0.0068655835
1 Notevia(NVA) do AUD
A$0.000000399177
1 Notevia(NVA) do GBP
0.000000198284
1 Notevia(NVA) do EUR
0.000000224374
1 Notevia(NVA) do USD
$0.0000002609
1 Notevia(NVA) do MYR
RM0.000001090562
1 Notevia(NVA) do TRY
0.000010986499
1 Notevia(NVA) do JPY
¥0.0000399177
1 Notevia(NVA) do ARS
ARS$0.000378662433
1 Notevia(NVA) do RUB
0.000021221606
1 Notevia(NVA) do INR
0.000023118349
1 Notevia(NVA) do IDR
Rp0.004348331594
1 Notevia(NVA) do PHP
0.000015327875
1 Notevia(NVA) do EGP
￡E.0.00001236666
1 Notevia(NVA) do BRL
R$0.000001398424
1 Notevia(NVA) do CAD
C$0.000000367869
1 Notevia(NVA) do BDT
0.000031793274
1 Notevia(NVA) do NGN
0.0003764787
1 Notevia(NVA) do COP
$0.001003460535
1 Notevia(NVA) do ZAR
R.0.000004542269
1 Notevia(NVA) do UAH
0.000010973454
1 Notevia(NVA) do TZS
T.Sh.0.0006410313
1 Notevia(NVA) do VES
Bs0.0000581807
1 Notevia(NVA) do CLP
$0.0002462896
1 Notevia(NVA) do PKR
Rs0.000073740776
1 Notevia(NVA) do KZT
0.000137027289
1 Notevia(NVA) do THB
฿0.000008463596
1 Notevia(NVA) do TWD
NT$0.000008064419
1 Notevia(NVA) do AED
د.إ0.000000957503
1 Notevia(NVA) do CHF
Fr0.00000020872
1 Notevia(NVA) do HKD
HK$0.000002027193
1 Notevia(NVA) do AMD
֏0.000099807295
1 Notevia(NVA) do MAD
.د.م0.000002428979
1 Notevia(NVA) do MXN
$0.00000485274
1 Notevia(NVA) do SAR
ريال0.000000978375
1 Notevia(NVA) do ETB
Br0.000040001188
1 Notevia(NVA) do KES
KSh0.000033718716
1 Notevia(NVA) do JOD
د.أ0.0000001849781
1 Notevia(NVA) do PLN
0.000000962721
1 Notevia(NVA) do RON
лв0.000001150569
1 Notevia(NVA) do SEK
kr0.000002491595
1 Notevia(NVA) do BGN
лв0.00000044353
1 Notevia(NVA) do HUF
Ft0.000087725016
1 Notevia(NVA) do CZK
0.000005525862
1 Notevia(NVA) do KWD
د.ك0.0000000800963
1 Notevia(NVA) do ILS
0.000000847925
1 Notevia(NVA) do BOB
Bs0.00000180021
1 Notevia(NVA) do AZN
0.00000044353
1 Notevia(NVA) do TJS
SM0.000002413325
1 Notevia(NVA) do GEL
0.000000707039
1 Notevia(NVA) do AOA
Kz0.000238919175
1 Notevia(NVA) do BHD
.د.ب0.0000000980984
1 Notevia(NVA) do BMD
$0.0000002609
1 Notevia(NVA) do DKK
kr0.000001690632
1 Notevia(NVA) do HNL
L0.000006877324
1 Notevia(NVA) do MUR
0.000012006618
1 Notevia(NVA) do NAD
$0.00000453966
1 Notevia(NVA) do NOK
kr0.00000266118
1 Notevia(NVA) do NZD
$0.000000459184
1 Notevia(NVA) do PAB
B/.0.0000002609
1 Notevia(NVA) do PGK
K0.000001108825
1 Notevia(NVA) do QAR
ر.ق0.000000949676
1 Notevia(NVA) do RSD
дин.0.000026577883
1 Notevia(NVA) do UZS
soʻm0.003105951884
1 Notevia(NVA) do ALL
L0.000021926036
1 Notevia(NVA) do ANG
ƒ0.000000467011
1 Notevia(NVA) do AWG
ƒ0.00000046962
1 Notevia(NVA) do BBD
$0.0000005218
1 Notevia(NVA) do BAM
KM0.00000044353
1 Notevia(NVA) do BIF
Fr0.0007693941
1 Notevia(NVA) do BND
$0.00000033917
1 Notevia(NVA) do BSD
$0.0000002609
1 Notevia(NVA) do JMD
$0.000041991855
1 Notevia(NVA) do KHR
0.001047790054
1 Notevia(NVA) do KMF
Fr0.0001111434
1 Notevia(NVA) do LAK
0.005671739017
1 Notevia(NVA) do LKR
රු0.000079467531
1 Notevia(NVA) do MDL
L0.000004448345
1 Notevia(NVA) do MGA
Ar0.00117522405
1 Notevia(NVA) do MOP
P0.0000020872
1 Notevia(NVA) do MVR
0.00000401786
1 Notevia(NVA) do MWK
MK0.000452951099
1 Notevia(NVA) do MZN
MT0.000016684555
1 Notevia(NVA) do NPR
रु0.000037032146
1 Notevia(NVA) do PYG
0.0018503028
1 Notevia(NVA) do RWF
Fr0.0003790877
1 Notevia(NVA) do SBD
$0.000002144598
1 Notevia(NVA) do SCR
0.000003576939
1 Notevia(NVA) do SRD
$0.000010057695
1 Notevia(NVA) do SVC
$0.000002280266
1 Notevia(NVA) do SZL
L0.000004555314
1 Notevia(NVA) do TMT
m0.00000091315
1 Notevia(NVA) do TND
د.ت0.0000007730467
1 Notevia(NVA) do TTD
$0.000001766293
1 Notevia(NVA) do UGX
Sh0.0009121064
1 Notevia(NVA) do XAF
Fr0.000148713
1 Notevia(NVA) do XCD
$0.00000070443
1 Notevia(NVA) do XOF
Fr0.000148713
1 Notevia(NVA) do XPF
Fr0.0000268727
1 Notevia(NVA) do BWP
P0.000003519541
1 Notevia(NVA) do BZD
$0.000000524409
1 Notevia(NVA) do CVE
$0.000025075099
1 Notevia(NVA) do DJF
Fr0.0000461793
1 Notevia(NVA) do DOP
$0.000016744562
1 Notevia(NVA) do DZD
د.ج0.000034164855
1 Notevia(NVA) do FJD
$0.000000594852
1 Notevia(NVA) do GNF
Fr0.0022685255
1 Notevia(NVA) do GTQ
Q0.000001998494
1 Notevia(NVA) do GYD
$0.000054569844
1 Notevia(NVA) do ISK
kr0.0000331343

Zasoby Notevia

Aby lepiej zrozumieć Notevia, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Notevia
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Notevia

Jaka jest dziś wartość Notevia (NVA)?
Aktualna cena NVA w USD wynosi 0.0000002609USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NVA do USD?
Aktualna cena NVA w USD wynosi $ 0.0000002609. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Notevia?
Kapitalizacja rynkowa dla NVA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NVA w obiegu?
W obiegu NVA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NVA?
NVA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NVA?
NVA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NVA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NVA wynosi $ 930.61K USD.
Czy w tym roku NVA pójdzie wyżej?
NVA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NVA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:12:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Notevia (NVA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NVA do USD

Kwota

NVA
NVA
USD
USD

1 NVA = 0.000000 USD

Handluj NVA

NVA/USDT
$0.0000002609
$0.0000002609$0.0000002609
-35.58%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,021.60
$103,021.60$103,021.60

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.72
$3,402.72$3,402.72

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.46
$160.46$160.46

-0.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,021.60
$103,021.60$103,021.60

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.72
$3,402.72$3,402.72

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.46
$160.46$160.46

-0.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3282
$2.3282$2.3282

+2.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0833
$1.0833$1.0833

-0.17%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010669
$0.000010669$0.000010669

+465.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1960
$0.1960$0.1960

+292.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5199
$1.5199$1.5199

+87.36%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02010
$0.02010$0.02010

+60.80%