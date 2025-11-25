Tokenomika YALA (YALA)

Tokenomika YALA (YALA)

Odkryj kluczowe informacje o YALA (YALA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 05:06:17 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa YALA (YALA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YALA (YALA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M
Całkowita podaż:
$ 994.68M
$ 994.68M$ 994.68M
Podaż w obiegu:
$ 259.68M
$ 259.68M$ 259.68M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 35.31M
$ 35.31M$ 35.31M
Historyczne maksimum:
$ 0.84042
$ 0.84042$ 0.84042
Historyczne minimum:
$ 0.02456035378449171
$ 0.02456035378449171$ 0.02456035378449171
Aktualna cena:
$ 0.03531
$ 0.03531$ 0.03531

Informacje o YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Oficjalna strona internetowa:
https://yala.org/
Biała księga:
https://yala.org/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

Tokenomika YALA (YALA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki YALA (YALA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów YALA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów YALA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszYALA tokenomikę, poznaj cenę tokena YALAna żywo!

Jak kupić YALA

Chcesz dodać YALA (YALA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu YALA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny YALA (YALA)

Analiza historii ceny YALA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny YALA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YALA? Nasza strona z prognozami cen YALA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności