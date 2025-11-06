GiełdaDEX+
Cena YALA(YALA)

Aktualna cena 1 YALA do USD:

$0.06258
$0.06258$0.06258
+0.95%1D
USD
YALA (YALA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie YALA (YALA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.06075
$ 0.06075$ 0.06075
Minimum 24h
$ 0.06511
$ 0.06511$ 0.06511
Maksimum 24h

$ 0.06075
$ 0.06075$ 0.06075

$ 0.06511
$ 0.06511$ 0.06511

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.06011208317020386
$ 0.06011208317020386$ 0.06011208317020386

+0.14%

+0.95%

-46.17%

-46.17%

Aktualna cena YALA (YALA) wynosi $ 0.06258. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YALA wahał się między $ 0.06075 a $ 0.06511, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YALA w historii to $ 0.45623373838083625, a najniższy to $ 0.06011208317020386.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YALA zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.95% w ciągu 24 godzin i o -46.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YALA (YALA)

No.908

$ 15.87M
$ 15.87M$ 15.87M

$ 81.80K
$ 81.80K$ 81.80K

$ 62.58M
$ 62.58M$ 62.58M

253.67M
253.67M 253.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

991,348,800.865503
991,348,800.865503 991,348,800.865503

25.36%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa YALA wynosi $ 15.87M, przy $ 81.80K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YALA w obiegu wynosi 253.67M, przy całkowitej podaży 991348800.865503. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 62.58M.

Historia ceny YALA (YALA) – USD

Śledź zmiany ceny YALA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0005889+0.95%
30 Dni$ -0.05677-47.57%
60 dni$ -0.05677-47.57%
90 dni$ -0.26753-81.05%
Dzisiejsza zmiana ceny YALA

DziśYALA odnotował zmianę $ +0.0005889 (+0.95%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny YALA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05677 (-47.57%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny YALA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę YALA o $ -0.05677(-47.57%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny YALA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.26753 (-81.05%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe YALA (YALA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen YALA.

Co to jest YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w YALA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu YALA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące YALA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno YALA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny YALA (w USD)

Jaka będzie wartość YALA (YALA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YALA (YALA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YALA.

Sprawdź teraz prognozę ceny YALA!

Tokenomika YALA (YALA)

Zrozumienie tokenomiki YALA (YALA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YALAjuż teraz!

Jak kupić YALA (YALA)

Szukasz jak kupić YALA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić YALA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

YALA na lokalne waluty

1 YALA(YALA) do VND
1,646.7927
1 YALA(YALA) do AUD
A$0.0957474
1 YALA(YALA) do GBP
0.0475608
1 YALA(YALA) do EUR
0.0538188
1 YALA(YALA) do USD
$0.06258
1 YALA(YALA) do MYR
RM0.2615844
1 YALA(YALA) do TRY
2.634618
1 YALA(YALA) do JPY
¥9.57474
1 YALA(YALA) do ARS
ARS$90.8267346
1 YALA(YALA) do RUB
5.0902572
1 YALA(YALA) do INR
5.5464654
1 YALA(YALA) do IDR
Rp1,042.9995828
1 YALA(YALA) do PHP
3.682833
1 YALA(YALA) do EGP
￡E.2.9669178
1 YALA(YALA) do BRL
R$0.3354288
1 YALA(YALA) do CAD
C$0.0882378
1 YALA(YALA) do BDT
7.6259988
1 YALA(YALA) do NGN
90.30294
1 YALA(YALA) do COP
$240.692067
1 YALA(YALA) do ZAR
R.1.0882662
1 YALA(YALA) do UAH
2.6321148
1 YALA(YALA) do TZS
T.Sh.153.75906
1 YALA(YALA) do VES
Bs13.95534
1 YALA(YALA) do CLP
$59.07552
1 YALA(YALA) do PKR
Rs17.6876112
1 YALA(YALA) do KZT
32.8676418
1 YALA(YALA) do THB
฿2.030721
1 YALA(YALA) do TWD
NT$1.9362252
1 YALA(YALA) do AED
د.إ0.2296686
1 YALA(YALA) do CHF
Fr0.050064
1 YALA(YALA) do HKD
HK$0.4862466
1 YALA(YALA) do AMD
֏23.939979
1 YALA(YALA) do MAD
.د.م0.5826198
1 YALA(YALA) do MXN
$1.163988
1 YALA(YALA) do SAR
ريال0.234675
1 YALA(YALA) do ETB
Br9.5947656
1 YALA(YALA) do KES
KSh8.0878392
1 YALA(YALA) do JOD
د.أ0.04436922
1 YALA(YALA) do PLN
0.2309202
1 YALA(YALA) do RON
лв0.2759778
1 YALA(YALA) do SEK
kr0.597639
1 YALA(YALA) do BGN
лв0.106386
1 YALA(YALA) do HUF
Ft21.0418992
1 YALA(YALA) do CZK
1.3254444
1 YALA(YALA) do KWD
د.ك0.01921206
1 YALA(YALA) do ILS
0.203385
1 YALA(YALA) do BOB
Bs0.431802
1 YALA(YALA) do AZN
0.106386
1 YALA(YALA) do TJS
SM0.578865
1 YALA(YALA) do GEL
0.1695918
1 YALA(YALA) do AOA
Kz57.307635
1 YALA(YALA) do BHD
.د.ب0.02353008
1 YALA(YALA) do BMD
$0.06258
1 YALA(YALA) do DKK
kr0.4055184
1 YALA(YALA) do HNL
L1.6496088
1 YALA(YALA) do MUR
2.8799316
1 YALA(YALA) do NAD
$1.088892
1 YALA(YALA) do NOK
kr0.638316
1 YALA(YALA) do NZD
$0.1101408
1 YALA(YALA) do PAB
B/.0.06258
1 YALA(YALA) do PGK
K0.265965
1 YALA(YALA) do QAR
ر.ق0.2277912
1 YALA(YALA) do RSD
дин.6.3756504
1 YALA(YALA) do UZS
soʻm744.9998808
1 YALA(YALA) do ALL
L5.2592232
1 YALA(YALA) do ANG
ƒ0.1120182
1 YALA(YALA) do AWG
ƒ0.112644
1 YALA(YALA) do BBD
$0.12516
1 YALA(YALA) do BAM
KM0.106386
1 YALA(YALA) do BIF
Fr184.54842
1 YALA(YALA) do BND
$0.081354
1 YALA(YALA) do BSD
$0.06258
1 YALA(YALA) do JMD
$10.072251
1 YALA(YALA) do KHR
251.3250348
1 YALA(YALA) do KMF
Fr26.65908
1 YALA(YALA) do LAK
1,360.4347554
1 YALA(YALA) do LKR
රු19.0612422
1 YALA(YALA) do MDL
L1.066989
1 YALA(YALA) do MGA
Ar281.89161
1 YALA(YALA) do MOP
P0.50064
1 YALA(YALA) do MVR
0.963732
1 YALA(YALA) do MWK
MK108.6457638
1 YALA(YALA) do MZN
MT4.001991
1 YALA(YALA) do NPR
रु8.8826052
1 YALA(YALA) do PYG
443.81736
1 YALA(YALA) do RWF
Fr90.92874
1 YALA(YALA) do SBD
$0.5144076
1 YALA(YALA) do SCR
0.8579718
1 YALA(YALA) do SRD
$2.412459
1 YALA(YALA) do SVC
$0.5469492
1 YALA(YALA) do SZL
L1.0926468
1 YALA(YALA) do TMT
m0.21903
1 YALA(YALA) do TND
د.ت0.18542454
1 YALA(YALA) do TTD
$0.4236666
1 YALA(YALA) do UGX
Sh218.77968
1 YALA(YALA) do XAF
Fr35.6706
1 YALA(YALA) do XCD
$0.168966
1 YALA(YALA) do XOF
Fr35.6706
1 YALA(YALA) do XPF
Fr6.44574
1 YALA(YALA) do BWP
P0.8442042
1 YALA(YALA) do BZD
$0.1257858
1 YALA(YALA) do CVE
$6.0145638
1 YALA(YALA) do DJF
Fr11.07666
1 YALA(YALA) do DOP
$4.0163844
1 YALA(YALA) do DZD
د.ج8.1835866
1 YALA(YALA) do FJD
$0.1426824
1 YALA(YALA) do GNF
Fr544.1331
1 YALA(YALA) do GTQ
Q0.4793628
1 YALA(YALA) do GYD
$13.0892328
1 YALA(YALA) do ISK
kr7.94766

Zasoby YALA

Aby lepiej zrozumieć YALA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa YALA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące YALA

Jaka jest dziś wartość YALA (YALA)?
Aktualna cena YALA w USD wynosi 0.06258USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YALA do USD?
Aktualna cena YALA w USD wynosi $ 0.06258. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YALA?
Kapitalizacja rynkowa dla YALA wynosi $ 15.87M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YALA w obiegu?
W obiegu YALA znajduje się 253.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YALA?
YALA osiąga ATH w wysokości 0.45623373838083625 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YALA?
YALA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.06011208317020386 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YALA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YALA wynosi $ 81.80K USD.
Czy w tym roku YALA pójdzie wyżej?
YALA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YALA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
