XRPUSDT -- Zmiana-- Cena indeksowa-- Cena godziwa-- Stopa finansowania / Odliczanie-- / -- XRPUSDT Ostatni -- -- Cena godziwa -- Minimum 24h -- Maksimum 24h -- Obrót 24h -- Wolumen 24h -- Stopa finansowania / Odliczanie -- Otwórz pozycję(0) Otwarte zlecenie (0) Historia pozycji Historia zleceń i transakcji Przepływ kapitału Portfel Wykres Zasady handlu Wykres Zasady handlu Limit ryzyka 1S 1M 5M 15M 1H 4H 1D Ostatnia cena Oryginalny TradingView Głębokość Oryginalny TradingView Głębokość Księga zleceń Transakcje rynkowe Księga zleceń -- Cena ( USDT ) Ilość ( -- ) Łącznie ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Śred. Cena ≈ 0 Ilość 0 Łącznie 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Śred. Cena ≈ 0 Ilość 0 Łącznie 0 -- B -- S Transakcje rynkowe Cena ( USDT ) Ilość ( -- ) Czas -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Otwórz Zamknij Otwórz Zamknij Limit Rynek Aktywacja Dostępny ‎ -- Ilość (--) Kup ‎ 0 -- Sprzedaj ‎ 0 -- Max Long 0 -- Maks. short 0 -- Otwórz pozycję długą Otwórz pozycję krótką Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Zarejestruj sięZaloguj się Limit Rynek Aktywacja Dostępny ‎ -- Ilość (--) Kup ‎ 0 -- Max Long ‎ 0 -- Otwórz pozycję długą Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Zarejestruj sięZaloguj się Ilość (--) Sprzedaj ‎ 0 -- Maks. short ‎ 0 -- Otwórz pozycję krótką Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Zarejestruj sięZaloguj się Stawka opłaty Maker - / Taker - Portfel Depozyt Przelej Niezrealizowany PNL ‎ -

‎ - Analiza PNL Saldo portfela ‎ - Łączny kapitał ‎ - Dostępne zabezpieczenie ‎ -

Otwórz Zamknij