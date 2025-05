XRP

Ripple jest podstawową walutą w sieci Ripple, która może być krąży zarówno wewnątrz sieci ripple jak i poza nią. Ma łączną podaż 100 miliardów, która stopniowo spada w miarę wzrostu liczby transakcji. Firmą operacyjną Ripple jest Ripple Labs (dawniej OpenCoin). Waluta Ripple jest jedyną wspólną walutą w systemie ripple. Jest ona inna od innych walut w systemie. Na przykład, CNY i USD nie mogą być wypłacone w różnych gatewayach. Innymi słowy, CNY wydane przez bramkę A może zostać wypłacone tylko w bramce A, a nie w bramce B. W przeciwnym razie, konieczne jest przekonwertowanie go na CNY bramki B poprzez zlecenie oczekujące w systemie ripple. Jednakże, Ripple nie ma takich ograniczeń w ogóle. Jest on uniwersalny w systemie ripple. Ripple (XRP), tak jak Bitcoin, jest cyfrową walutą opartą na matematyce i kryptografii. Ale co odróżnia go od nieużywanego Bitcoin to to, że XRP pełni rolę połączenia i posiada funkcję gwarancji bezpieczeństwa w systemie Ripple. Gwarancja bezpieczeństwa jest niezbędna, co wymaga, aby bramka uczestnicząca w tym protokole trzymała niewielką ilość XRP.

NazwaXRP

PozycjaNo.4

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0384%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)5.96%

Podaż w obiegu58,759,724,027

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż99,986,084,900

Wskaźnik obrotu0.5875%

Data wydania2011-04-18 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.005874 USDT

Historyczne maksimum3.841939926147461,2018-01-04

Najniższa cena0.002802350092679262,2014-07-07

Publiczny blockchainXRP

