Aktualna cena Plasma to 0.292 USD. Śledź aktualizacje cen XPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XPL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XPL

Informacje o cenie XPL

Czym jest XPL

Biała księga XPL

Oficjalna strona internetowa XPL

Tokenomika XPL

Prognoza cen XPL

Historia XPL

Przewodnik zakupowy XPL

Przelicznik XPL-fiat

XPL na spot

USDT-M Futures XPL

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Plasma

Cena Plasma(XPL)

Aktualna cena 1 XPL do USD:

$0.2927
$0.2927$0.2927
-7.81%1D
Plasma (XPL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Plasma (XPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.2558
$ 0.2558$ 0.2558
Minimum 24h
$ 0.3284
$ 0.3284$ 0.3284
Maksimum 24h

$ 0.2558
$ 0.2558$ 0.2558

$ 0.3284
$ 0.3284$ 0.3284

--
----

--
----

-1.06%

-7.81%

-13.07%

-13.07%

Aktualna cena Plasma (XPL) wynosi $ 0.292. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPL wahał się między $ 0.2558 a $ 0.3284, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPL zmieniły się o -1.06% w ciągu ostatniej godziny, o -7.81% w ciągu 24 godzin i o -13.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plasma (XPL)

--
----

$ 17.67M
$ 17.67M$ 17.67M

$ 2.92B
$ 2.92B$ 2.92B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Obecna kapitalizacja rynkowa Plasma wynosi --, przy $ 17.67M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.92B.

Historia ceny Plasma (XPL) – USD

Śledź zmiany ceny Plasma dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.024796-7.81%
30 Dni$ -0.7472-71.91%
60 dni$ +0.092+46.00%
90 dni$ +0.092+46.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Plasma

DziśXPL odnotował zmianę $ -0.024796 (-7.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Plasma

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.7472 (-71.91%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Plasma

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XPL o $ +0.092(+46.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Plasma

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.092 (+46.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Plasma (XPL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Plasma.

Co to jest Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Plasma. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XPL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Plasma na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Plasma będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Plasma (w USD)

Jaka będzie wartość Plasma (XPL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Plasma (XPL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Plasma.

Sprawdź teraz prognozę ceny Plasma!

Tokenomika Plasma (XPL)

Zrozumienie tokenomiki Plasma (XPL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XPLjuż teraz!

Jak kupić Plasma (XPL)

Szukasz jak kupić Plasma? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Plasma na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

7,683.98
A$0.44676
0.22192
0.25112
$0.292
RM1.22056
12.2932
¥44.676
ARS$423.80004
23.75128
25.87996
Rp4,866.66472
17.1842
￡E.13.84372
R$1.56512
C$0.41172
35.58312
421.356
$1,123.0758
R.5.07788
12.28152
T.Sh.717.444
Bs65.116
$275.648
Rs82.53088
153.36132
฿9.4754
NT$9.03448
د.إ1.07164
Fr0.2336
HK$2.26884
֏111.7046
.د.م2.71852
$5.4312
ريال1.095
Br44.76944
KSh37.73808
د.أ0.207028
1.07748
лв1.28772
kr2.7886
лв0.4964
Ft98.18208
6.18456
د.ك0.089644
0.949
Bs2.0148
0.4964
SM2.701
0.79132
Kz267.399
.د.ب0.109792
$0.292
kr1.89216
L7.69712
13.43784
$5.0808
kr2.9784
$0.51392
B/.0.292
K1.241
ر.ق1.06288
дин.29.74896
soʻm3,476.18992
L24.53968
ƒ0.52268
ƒ0.5256
$0.584
KM0.4964
Fr861.108
$0.3796
$0.292
$46.9974
1,172.68952
Fr124.392
6,347.82596
රු88.94028
L4.9786
Ar1,315.314
P2.336
4.4968
MK506.94412
MT18.6734
रु41.44648
2,070.864
Fr424.276
$2.40024
4.00332
$11.2566
$2.55208
L5.09832
m1.022
د.ت0.865196
$1.97684
Sh1,020.832
Fr166.44
$0.7884
Fr166.44
Fr30.076
P3.93908
$0.58692
$28.06412
Fr51.684
$18.74056
د.ج38.18484
$0.66576
Fr2,538.94
Q2.23672
$61.07472
kr37.084

Zasoby Plasma

Aby lepiej zrozumieć Plasma, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Plasma
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Plasma

Jaka jest dziś wartość Plasma (XPL)?
Aktualna cena XPL w USD wynosi 0.292USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XPL do USD?
Aktualna cena XPL w USD wynosi $ 0.292. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Plasma?
Kapitalizacja rynkowa dla XPL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XPL w obiegu?
W obiegu XPL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XPL?
XPL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XPL?
XPL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu XPL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XPL wynosi $ 17.67M USD.
Czy w tym roku XPL pójdzie wyżej?
XPL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XPL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Plasma (XPL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

