Prognoza ceny Plasma (XPL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Plasma na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość XPL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup XPL

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Plasma % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.2707 $0.2707 $0.2707 -14.74% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Plasma na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Plasma może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.2707. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Plasma może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.284235. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena XPL na 2027 rok wyniesie $ 0.298446 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena XPL na 2028 rok wyniesie $ 0.313369 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena XPL w 2029 roku wyniesie $ 0.329037 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena XPL w 2030 roku wyniesie $ 0.345489 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Plasma może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.562765. Prognoza ceny Plasma (XPL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Plasma może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.916686. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.2707 0.00%

2026 $ 0.284235 5.00%

2027 $ 0.298446 10.25%

2028 $ 0.313369 15.76%

2029 $ 0.329037 21.55%

2030 $ 0.345489 27.63%

2031 $ 0.362763 34.01%

2032 $ 0.380902 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.399947 47.75%

2034 $ 0.419944 55.13%

2035 $ 0.440941 62.89%

2036 $ 0.462988 71.03%

2037 $ 0.486138 79.59%

2038 $ 0.510445 88.56%

2039 $ 0.535967 97.99%

2040 $ 0.562765 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Plasma na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.2707 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.270737 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.270959 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.271812 0.41% Prognoza ceny Plasma (XPL) na dziś Przewidywana cena dla XPL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.2707 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Plasma (XPL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny XPL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.270737 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Plasma (XPL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla XPL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.270959 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Plasma (XPL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena XPL wynosi $0.271812 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Plasma Aktualna cena $ 0.2707$ 0.2707 $ 0.2707 Zmiana ceny (24H) -14.74% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena XPL to $ 0.2707. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -14.74%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 18.25M. Ponadto XPL ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę XPL

Jak kupić Plasma (XPL) Próbujesz kupić XPL? Teraz możesz kupować XPL za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Plasma i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić XPL teraz

Historyczna cena Plasma Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Plasma, cena Plasma wynosi 0.2705USD. Podaż w obiegu Plasma (XPL) wynosi 0.00 XPL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000800 $ 0.3284 $ 0.2666

7 D -0.12% $ -0.039899 $ 0.3284 $ 0.225

30 Dni -0.72% $ -0.7112 $ 1.0187 $ 0.225 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Plasma zanotował zmianę ceny o $0.000800 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Plasma osiągnął maksimum na poziomie $0.3284 i minimum na poziomie $0.225 . Zanotowano zmianę ceny o -0.12% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał XPL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Plasma o -0.72% , co odpowiada około $-0.7112 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny XPL. Sprawdź pełną historię cen Plasma, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen XPL

Jak działa moduł przewidywania ceny Plasma (XPL)? Moduł predykcji ceny Plasma to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu XPL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Plasma na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów XPL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Plasma. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość XPL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę XPL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Plasma.

Dlaczego prognoaza ceny XPL jest ważna?

Prognozy cen XPL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w XPL? Według Twoich prognoz XPL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny XPL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Plasma (XPL), przewidywana cena XPL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 XPL w 2026 roku? Cena 1 Plasma (XPL) wynosi dziś $0.2707 . Według powyższego modułu prognoz XPL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena XPL w 2027 roku? Plasma (XPL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 XPL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa XPL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Plasma (XPL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa XPL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Plasma (XPL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 XPL w 2030 roku? Cena 1 Plasma (XPL) wynosi dziś $0.2707 . Według powyższego modułu prognoz XPL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny XPL na 2040 rok? Plasma (XPL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 XPL do 2040 roku. Zarejestruj się teraz