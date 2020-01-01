Tokenomika XELIS (XEL) Odkryj kluczowe informacje o XELIS (XEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XELIS (XEL) XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts. XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts. Oficjalna strona internetowa: https://xelis.org Biała księga: https://docs.xelis.io Block Explorer: https://explorer.xelis.io Kup XEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XELIS (XEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XELIS (XEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Całkowita podaż: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Podaż w obiegu: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.12M $ 21.12M $ 21.12M Historyczne maksimum: $ 14 $ 14 $ 14 Historyczne minimum: $ 0.6666802703248701 $ 0.6666802703248701 $ 0.6666802703248701 Aktualna cena: $ 1.148 $ 1.148 $ 1.148 Dowiedz się więcej o cenie XELIS (XEL)

Tokenomika XELIS (XEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XELIS (XEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXEL tokenomikę, poznaj cenę tokena XELna żywo!

Jak kupić XEL Chcesz dodać XELIS (XEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XEL na MEXC już teraz!

Historia ceny XELIS (XEL) Analiza historii ceny XEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XEL już teraz!

Prognoza ceny XEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XEL? Nasza strona z prognozami cen XEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XEL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!